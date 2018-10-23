Антонов обсудил с учеными из Юты сотрудничество в области лечения рака

СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ (штат Юта, США), 23 окт – РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов в рамках своего визита в штат Юта во вторник посетил Институт рака имени Д.Хантсмана в Солт-Лейк-Сити, где обсудил перспективы сотрудничества в этой области между российскими и американскими специалистами.

Институт, основанный при поддержке филантропа и бизнесмена Джона Хантсмана-старшего (отца нынешнего посла США в Росси), является одним из ведущих научных учреждений не только в Юте, но и в США. Один из руководителей институтa Брэдли Кернс признался, что пока они не сотрудничают с российскими коллегами, но были бы заинтересованы в обмене опытом, в частности в области лечения онкологических заболеваний у детей.

Антонов выразил готовность предоставить любую информацию на этот счет. "Надеюсь, у вас будет возможность посетить соответствующие российские центры", — сказал посол.

Он также познакомил американских специалистов с международным гуманитарным проектом "Скафандр", который активно поддерживает Россия.

Идея создания скафандра из рисунков онкологических пациентов родилась в процессе сотрудничества астронавта Николь Стотт и художника Йена Сайен (США) в 2015 году. За время существования проекта было создано несколько скафандров. С октября по декабрь 2018 года проект продолжает свое странствие по Великобритании, Франции, Германии и России.

Российский посол подарил сотрудникам института несколько платков с рисунками российских детей – пациентов онкологических клиник.