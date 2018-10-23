Эксперт: "Спейснет" подготовит "дорожную карту" космических технологий

В одном из цехов производственного объединения Полет – филиала АО ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Омске. Архивное фото

В одном из цехов производственного объединения Полет – филиала АО ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Омске. Архивное фото

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Оргкомитет "Спейснет", созданный в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ), разработает дорожную карту развития инновационных космических технологий, рассказал РИА Новости вице-президент Международной ассоциации участников космической деятельности, исполнительный директор оргкомитета "Спейснет" Валентин Уваров.

"Наша цель — создать условия для молодых команд и новых частных компаний, готовых работать для успеха российского космоса", — отметил эксперт.

По его словам, сейчас в "Спейснет" прорабатываются механизмы поддержки стартапов по таким направлениям, как космический транспорт, малые космические аппараты, спутниковые группировки и дистанционное зондирование Земли, космическая связь и навигация, наземная космическая инфраструктура.

По мнению Уварова, поддержка частной инициативы поможет снизить риски, прежде всего непрофильные для госкорпорации "Роскосмос", которые она не может и не должна нести в отличие от частных компаний, рискующих своим капиталом.

НТИ — долгосрочная комплексная программа создания условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. В марте правительство РФ выделило на ее мероприятия 9,633 миллиарда рублей.