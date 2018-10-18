В Приморском океанариуме во Владивостоке начали выращивать кораллы

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Специалисты Приморского океанариума с помощью новой аквариальной системы для беспозвоночных начали выращивать кораллы, сообщает учреждение.

"Новые аквариальные системы оснащены системой биологической очистки и специальным светом, что позволяет воссоздать для кораллов условия, максимально приближенные к естественным. Десять индивидуальных систем дают нам возможность не только проводить карантинные мероприятия для вновь поступивших животных, но и выращивать кораллы для экспозиций в главном корпусе, к чему мы, запустив новые аквариумы, уже приступили", — сказал ведущий специалист сектора экзотических животных Виталий Сухинин.

Для успешного содержания кораллов нужен оптимальный микробиологический и гидрохимический фон. Вырастить кораллы на "пустом месте" нельзя — они обитают только на обжитом субстрате с необходимой микрофлорой.

Для кораллов важна постоянная температура воды – 24-25°С. Также этим животным необходимы постоянное поступление питательных веществ и удаление продуктов жизнедеятельности.

В океанариуме отмечают, что новое оборудование позволит создать уникальную коллекцию беспозвоночных. В 2019 году планируется крупное поступление морских ежей, звёзд и кораллов. В океанариуме появятся и несколько видов двустворчатых моллюсков из рода тридакны, гигантские представители которого могут вырастать до 600 килограммов. Когда они приоткрывают створки, видна их мантия, — она переливается разными оттенками голубого, зелёного, синего и фиолетовых цветов, палитра уникальна у каждой особи.

Кораллы бывают жесткие и мягкие. Первые имеют известковый скелет. Всего насчитывается порядка 6 тысяч видов кораллов. Они ведут ночной образ жизни – днём спят, а питаются в тёмное время суток. За год коралл вырастает примерно на 1-3 сантиметра. Как правило, они обитают колониями-рифами, чья общая площадь в Мировом океане — 27 миллионов квадратных километров.