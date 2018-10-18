Глава НАСА оценил сотрудничество России и США по космосу

ВАШИНГТОН, 18 окт — РИА Новости. Глава НАСА Джим Брайнденстайн заявил, что сотрудничество США и России по космосу находится на высокой точке, несмотря на аварию "Союза" в ходе запуска на прошлой неделе.

Беседу Брайнденстайна с американским астронавтом Ником Хейгом показал сайт НАСА.

"Отношения между США и Россией в космосе сейчас крепки, как никогда", — сказал Брайнденстайн. По его словам, хотя полет к МКС не удался, следует считать большим успехом безопасное возвращение космонавтов на Землю.

"Эта миссия — не только научная и исследовательская, но и дипломатическая. Мы видим, что наши страны во многих случаях не идут одним курсом, наши интересы во многом расходятся, но в исследовании космоса мы всегда могли оставить эти разногласия позади и плотно совместно работать. Это было ясно видно", — сказал Брайнденстайн.

Он описал, как российские специалисты обнимались с американцами в Центре управления полетами, когда стало ясно, что космонавты приземлились удачно и находятся в безопасности. "На это стоило посмотреть", — сказал глава НАСА.

Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.