В среду Рогозину представят предварительный доклад по аварии "Союза"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Делегация госкорпорации "Роскосмос" во главе с Дмитрием Рогозиным в среду в ходе посещения предприятия-изготовителя ракет "Союз-ФГ" Ракетно-космического центра "Прогресс" заслушает предварительный доклад аварийной комиссии о причинах неудачного космического запуска 11 октября, сообщается на сайте Роскосмоса.

"Семнадцатого октября 2018 года в РКЦ "Прогресс" состоится заседание аварийной комиссии по разбору нештатной ситуации с ракетой-носителем "Союз-ФГ", в котором примет участие генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Его будут сопровождать руководители предприятий ракетно-космической отрасли", — говорится в сообщении.

Ранее источник РИА Новости в РКЦ "Прогресс" сообщил, что госкомиссия в понедельник прибыла в Самару и приступила к работе на предприятии. Позднее "Роскосмос" подтвердил эту информацию. В ночь на понедельник в Самару из Казахстана были привезены обломки ракеты "Союз-ФГ", потерпевшей аварию 11 октября. Ракета не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены экипажа россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости.

Во вторник исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос", космонавт Сергей Крикалев сообщил, что причины произошедшего пока малопонятны, предварительные результаты ожидаются не ранее конца следующей недели. Ранее сообщалось, что комиссия должна завершить расследование к 20 октября. Также отмечалось, что "Роскосмос" проинформирует международных партнеров о ходе и итогах расследования аварии.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что после определения причин потребуется время на разработку дополнительных методик проверок и контроля. По его словам, только после этого можно будет переходить к проверке других ракет "Союз" и говорить о возобновлении их пусков.

Аварийную комиссию возглавил заместитель гендиректора ЦНИИмаш, руководитель центра пилотируемых программ Олег Скоробогатов, который возглавлял подобные расследования несколько раз.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.