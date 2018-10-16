Российский космонавт Алексей Овчинин, успешно эвакуировавшийся после аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", отвечает на вопросы журналистов.

На прошлой неделе произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса.



