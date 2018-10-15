Астронавт Келли отметил надежность "Союза"

ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Американский астронавт Скотт Келли уверен в надежности российских кораблей "Союз", хотя вопросы неминуемы.

"Каждый раз во время существенной неполадки люди будут сомневаться в надежности космического корабля. "Союз" на протяжении своей работы был очень надежным", — заявил РИА Новости астронавт.

Скотт Келли совершил первый полет в космос в 1999 году, астронавт дважды в 2010 и 2015 году летал на МКС на российских "Союзах". Келли является первым американцем, прожившим на орбите год.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.