"Роскосмос" сообщит ЕКА и НАСА о результатах расследования аварии "Союза"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Роскосмос проинформирует международных партнеров о ходе и итогах расследования аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", сообщила госкорпорация.
"Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в свою очередь пообещал предоставить европейским и американским партнёрам всю необходимую информацию о результатах работы наших экспертов и принятых мерах для восстановления надежности ракет-носителей семейства "Союз" для обеспечения безопасной доставки экипажей на Международную космическую станцию", — говорится на сайте Роскосмоса.
Ранее глава Европейского космического агентства (ЕКА) Дитрих Вёрнер выразил готовность оказать помощь в расследовании причин аварии "Союза-ФГ", также он обсудил с Рогозиным подготовку к запуску совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020.
Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.
До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".