"Роскосмос" сообщит ЕКА и НАСА о результатах расследования аварии "Союза"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Роскосмос проинформирует международных партнеров о ходе и итогах расследования аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", сообщила госкорпорация.

"Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в свою очередь пообещал предоставить европейским и американским партнёрам всю необходимую информацию о результатах работы наших экспертов и принятых мерах для восстановления надежности ракет-носителей семейства "Союз" для обеспечения безопасной доставки экипажей на Международную космическую станцию", — говорится на сайте Роскосмоса.

Ранее глава Европейского космического агентства (ЕКА) Дитрих Вёрнер выразил готовность оказать помощь в расследовании причин аварии "Союза-ФГ", также он обсудил с Рогозиным подготовку к запуску совместной российско-европейской миссии ExoMars-2020.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса.

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".