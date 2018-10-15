В Самаре начала работу комиссия по расследованию аварии "Союза"

САМАРА, 15 окт — РИА Новости. Комиссия по расследованию причин аварии ракеты "Союз-ФГ" прибыла в Самару и приступила к работе на ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс", сообщил в понедельник РИА Новости источник на предприятии.

Ранее Роскосмос сообщал, что 14 октября на "Прогресс" (производитель ракет-носителей семейства "Союз") будут доставлены части всех ступеней "Союза-ФГ", после чего на предприятии приступит к работе комиссия по летным испытаниям. Она изучит фрагменты ступеней аварийной ракеты-носителя для формирования дальнейшего заключения.

"В воскресенье в Самару доставили части ступеней ракеты-носителя. Сегодня на предприятие прибыла комиссия и начала свою работу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, комиссия будет работать несколько дней для выяснения причин аварии "Союза".

Позднее в Роскосмосе подтвердили начало работы комиссии на РКЦ "Прогресс". "Госкомиссия по расследования нештатной ситуации, возникшей при запуске ракеты-носителя (РН) "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблём (ТПК) "Союз МС-10", произошедшей 11 октября 2018 года, приступила к работе на РКЦ "Прогресс", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточнили в ведомстве, замечания, выявленные в ходе работ, будут учтены при подготовке к старту следующих ракет-носителей "Союз-ФГ".

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия Роскосмоса.

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".