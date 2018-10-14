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Научное судно Севфлота завершило рекордный по длительности поход в Арктику

(обновлено: 11:51 14.10.2018)
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© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкКорабль Горизонт в Кольском заливе в Мурманской области. Архивное фотоКорабль Горизонт в Кольском заливе в Мурманской области. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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МУРМАНСК, 14 окт – РИА Новости. Гидрографическое судно Северного флота "Горизонт" завершило выполнение океанографических исследований в акватории морей Северного Ледовитого океана и прибыло в постоянный пункт базирования – посёлок Мишуково Мурманской области, сообщил журналистам начальник пресс-службы флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

Вид на гигантскую воронку в Ямало-Ненецком автономном округе
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора ЯНАО
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По его словам, этот арктический поход стал самым долгим для флотских гидрографов за последние годы. Его продолжительность составила 70 суток.

"Основные усилия экипажа "Горизонта" и экспедиционной группы под руководством капитана 3 ранга Дениса Бехтольда были направлены на проведение океанографических исследований в дальней и ближней морской зоне, в том числе в Баренцевом, Карском и Восточно-Сибирском морях, море Лаптевых", — пояснил Серга.

Он также отметил, что гидрографы провели несколько высадок на острова Новой Земли, Северной Земли и Новой Сибири. Возле ледника Визе архипелага Новая Земля они подтвердили существование острова ранее открытого школьниками с помощью космических снимков. Проведены исследования в районе островов Наносный и Яя в море Лаптевых.

За время экспедиции гидрографами было выполнено свыше 10,5 тысячи километров маршрутного промера, около 2 тысяч километров общей съёмки рельефа дна в районах "белых пятен" Восточно-Сибирского моря, более тысячи километров детальной съёмки рельефа дна и гидролокационного обследования важных в навигационном отношении акваторий, а также 44 разовые дрейфовые океанографические станции.

Арктика. Архивное фото
© РИА Новости / Вера Костамо
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"Впервые за многие десятилетия проведено изучение береговой линии на островах архипелага Северная Земля. Благодаря относительно благоприятной ледовой обстановке судно обогнуло архипелаг с востока через мыс Арктический. Аналогичные случаи в мировой практике имеют единичный характер", — пояснил представитель флота.

В походе изучались побережье, рельеф дна, параметры водной среды и различных физических полей Земли. Работы проводились как в интересах переиздания навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания, так и для решения различных задач Северного флота. Проведены комплексные исследования радионавигационных и спутниковых навигационных систем северного региона.

Гидрографическое судно "Горизонт" приняло участие в Комплексной экспедиции Северного флота, проводившейся на архипелаге Новая Земля, где обследовала места установки в годы Великой Отечественной войны немецких автоматических метеостанций. Также судно участвовало в гидрометеорологическом обеспечении действий отряда боевых кораблей Северного флота в манёврах "Восток-2018".

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© РИА Новости / Валерий Мельников
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Впервые в столь длительном походе приняли участие курсанты Ростовского института водного транспорта имени Г.Я. Седова — филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова". Также во время экспедиции прошли стажировку старшекурсники Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, с которым у Гидрографической службы Северного флота уже налажено взаимодействие.

Полученная в ходе океанографических работ информация будет отправлена в Центральное картографическое производство ВМФ, в топографическую службу Вооружённых Сил Российской Федерации, органы гидрометеорологической службы России для пополнения банков океанографических данных и переиздания существующих карт, руководств и пособий для плавания. Ряд данных будет передан в Русское географическое общество и в Военно-морской музей Северного флота.

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