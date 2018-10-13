В Москве на конференции обсудят международное сотрудничество по МКС

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Главы космических агентств, участвующих в программе Международной космической станции, обсудят дальнейшее сотрудничество на конференции, посвященной 20-летию МКС, в Москве 18-19 ноября, сообщил РИА Новости представитель Роскосмоса.

"Это будет международная конференция, посвященная 20-летию Международной космической станции. Она пройдет 18-19 ноября в Москве, на ВДНХ", — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что на мероприятии будут присутствовать главы космических агентств и ветераны отрасли, которые участвовали в строительстве станции.