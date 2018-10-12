Космическое агентство ОАЭ привержено работе с Россией, заявил источник

ДУБАЙ, 12 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Космическое агентство ОАЭ заявило о приверженности совместной работе с партнерами из РФ по подготовке полета в космос эмиратских космонавтов.

"Мы привержены нашей совместной работе с партнерами по подготовке космического полета", — сообщил РИА Новости источник в агентстве, говоря о перспективах дальнейшего сотрудничества с Роскосмосом после аварии "Союза".

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

Ситуацию с аварией корабля "Союз" расследует специальная комиссия Роскосмоса. До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах".