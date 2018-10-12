Лекция физика Кипа Торна на Фестивале NAUKA 0+. Прямая трансляция

Нобелевский лауреат по физике Кип Торн выступает на Фестивале науки NAUKA 0+ в Главном здании МГУ с лекцией "Исследование вселенной при помощи гравитационных волн: от Большого взрыва до черных дыр".

Кип Торн — один из самых известных физиков-теоретиков мира, эксперт в области теории гравитации, автор множества книг и учебников. В конце 1980-х выдвинул концепцию "червоточин" (кротовых нор), которые позволяют путешествовать в пространстве-времени. Он много лет пытался найти условия, при которых такие структуры могли бы существовать во Вселенной, но вынужден был признать их невозможность.

Торн стал автором идеи и консультантом научно-фантастического блокбастера "Интерстеллар", вышедшего на экраны в 2014 году. Герои фильма перемещаются сквозь пространство-время с помощью кротовых нор.

Кип Торн закончил Принстонский университет США. Работал и преподавал в Калифорнийском университете. Один из основателей и руководителей гравитационной обсерватории LIGO. В 2015 году на ней впервые зафиксировали гравитационные волны, предсказанные Альбертом Эйнштейном сто лет назад.

В 2017 году Торн вместе Райнером Вайссом и Барри Бэрришем стал лауреатом Нобелевской премии по физике "за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных волн".

Физик не раз бывал в СССР и России. Почетный доктор МГУ им. М.В. Ломоносова.