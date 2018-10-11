В НАСА назвали "Союз" "надежной, прочной машиной"

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Ситуация с запуском "Союза" показала, что он является "надежной, прочной машиной", заявил на пресс-конференции заместитель командира отряда космонавтов Грегори Уайзмен.

"У него ("Союза" — ред.) отличная система прерывания пуска, которая доставила нас домой безопасно. Так что это подчеркивает, что это хорошая, надежная система. Я полностью уверен в русских и качестве их работы", — подчеркнул он.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".