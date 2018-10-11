НАСА поблагодарило российских спасателей за эвакуацию экипажа "Союза"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. НАСА благодарно российским спасателям за операцию по эвакуации экипажа аварийного "Союза", они ее провели прекрасно, заявил представитель американского космического агентства Кини Тодд.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали.

"Я бы хотел выразить особую благодарность российским поисково-спасательным командам", — заявил Тодд в ходе пресс-конференции. Тодд отметил, что спасатели действовали профессионально, точно знали, что нужно делать. По его мнению, спасатели "отлично справились".

Трансляция пресс-конференции велась на сайте НАСА.

Ранее Росавиация сообщила, что спасательная капсула с космонавтами приземлилась примерно в 400 километрах от места старта, в 30 километрах от города Жезказгана (Карагандинская область, Республика Казахстан). Спасательные вертолеты и самолеты, а также наземная поисково-спасательная колонна взлетели и выдвинулись из Жезказгана, Байконура, Караганды на поиски спускаемого аппарата по аварийной тревоге. Спустя 41 минуту после аварии, спасательная поисковая десантная группа десантировалась с Ан-12 на парашютах и взяла корабль под охрану. В течение часа в район приземления прибыла наземная группа спасателей и четыре вертолёта Ми-8 со спасателями, медиками ФМБА и специалистами Роскосмоса на борту. Экипаж МС-10 был эвакуирован из спускаемого аппарата, обследован врачами и отправлен в Жезказган, а оттуда – на Байконур. Ожидается, что экипаж аварийного "Союза" в пятницу утром прибудет в подмосковный Звёздный городок, где находится Центр подготовки космонавтов.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".