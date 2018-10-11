Космонавты "Союза" не нуждались в помощи, заявили в Астане

АСТАНА, 11 окт — РИА Новости. Космонавты "Союза" не нуждались в помощи, они сами вышли на связь со спасателями, приземление прошло штатно, заявил в четверг глава комитета по ЧС МВД Казахстана Владимир Беккер.

"Космонавты не нуждались ни в какой помощи, штатно произошло приземление, раскрылся парашют с капсулой, они вышли сами на связь (по радиосвязи — ред.)", — сказал он.

Беккер добавил, что "поисковые группы их (космонавтов) подобрали и сейчас они направляются в Байконур".

"Группировка сил и средств со стороны Казахстана была готова выехать к месту падения и оказать помощь РФ, в соответствии с соглашением, если в этом есть необходимость, они к нам обращаются. Мы поставили этот вопрос перед российской стороной, российская сторона отказалась, чтобы мы какую-то помощь оказывали, не было в этом необходимости", — отметил он.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.