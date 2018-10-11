Посольство США в России прокомментировало инцидент с "Союзом"

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Многолетнее сотрудничество Вашингтона и Москвы в космосе внесло вклад в благополучный исход инцидента с кораблем "Союз МС-10", заявило посольство США в РФ.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

"Мы рады благополучному приземлению экипажа "Союза". Обширная программа совместной подготовки членов экипажа, разработанная в результате многолетнего опыта открытого сотрудничества наших стран в области космоса, внесла свой вклад в благополучный исход инцидента", — говорится в сообщении американской дипмиссии в Москве в Twitter.

Мы рады благополучному приземлению экипажа "Союза". Обширная программа совместной подготовки членов экипажа, разработанная в результате многолетнего oпыта открытого сотрудничества наших стран в области космоса, внесла свой вклад в благополучный исход инцидента. https://t.co/hiGrTw4STS — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 11 октября 2018 г.

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