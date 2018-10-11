Экипаж возвращается на Байконур после инцидента с "Союзом"

Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур

Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на космодроме Байконур

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Экипаж аварийного "Союза" — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг — направляется на Байконур после успешной аварийной посадки, сообщает американское космическое агентство НАСА.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

"Астронавт Ник Хейг и Алексей Овчинин находятся на вертолетах, они направляются назад на Байконур в Казахстане", — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Представитель НАСА уточнил в ходе трансляции, что сначала космонавтов доставят в Жезказган, а оттуда — на Байконур.

.@AstroHague and Alexey Ovchinin are on helicopters, making their way back to Baikonur, Kazakhstan. Search & rescue teams report that they remain in good condition after a safe landing following an issue with their launch on a Soyuz earlier. Live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/F2KV9P5pro — NASA (@NASA) 11 октября 2018 г.

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