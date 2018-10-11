Экипаж возвращается на Байконур после инцидента с "Союзом"

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Экипаж аварийного "Союза" — российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг — направляется на Байконур после успешной аварийной посадки, сообщает американское космическое агентство НАСА.
Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". На борту "Союза МС-10" были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.
"Астронавт Ник Хейг и Алексей Овчинин находятся на вертолетах, они направляются назад на Байконур в Казахстане", — говорится в сообщении агентства в Twitter.
Представитель НАСА уточнил в ходе трансляции, что сначала космонавтов доставят в Жезказган, а оттуда — на Байконур.
.@AstroHague and Alexey Ovchinin are on helicopters, making their way back to Baikonur, Kazakhstan. Search & rescue teams report that they remain in good condition after a safe landing following an issue with their launch on a Soyuz earlier. Live updates: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/F2KV9P5pro— NASA (@NASA) 11 октября 2018 г.