США с пониманием отнесется к ситуации с аварией "Союза", считает Борисов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американская сторона с пониманием отнесется к аварии ракеты-носителя, из-за которой "Союз МС-10" не доставил космонавтов на МКС, считает вице-премьер Юрий Борисов.

"Я думаю, что американская сторона с пониманием отнесется в этой ситуации", — сказал Борисов журналистам.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла авария носителя. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы. По данным пресс-службы Центрального военного округа, капсула с космонавтами находится в 25 километрах от Жезказгана.