Депутат прокомментировала возможные причины аварии при запуске "Союза"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Возможных причин аварии при запуске корабля "Союз" к МКС может быть много, говорить о них до расследования компетентной комиссии непрофессионально, считает экс-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова.
"Причин аварии может быть много, выхватывать какую-то из них вот так наобум — это непрофессионально. Тут можно гадать на кофейной гуще сколько угодно, но должно пройти расследование компетентной комиссии", — сказала Серова РИА Новости.
При этом она отметила, что профессия космонавта — одна из самых опасных и сопряжена с риском, и космонавты отрабатывают все нештатные ситуации на земле вплоть до момента приземления. По ее мнению, в произошедшей ситуации экипаж среагировал достойно.