Депутат прокомментировала возможные причины аварии при запуске "Союза"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Возможных причин аварии при запуске корабля "Союз" к МКС может быть много, говорить о них до расследования компетентной комиссии непрофессионально, считает экс-космонавт, депутат Госдумы Елена Серова.

Во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" с новым экипажем МКС в четверг произошла "авария носителя". Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте Роскосмоса. На борту "Союза МС-10" члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж "Союза" приземлился, все живы.

"Причин аварии может быть много, выхватывать какую-то из них вот так наобум — это непрофессионально. Тут можно гадать на кофейной гуще сколько угодно, но должно пройти расследование компетентной комиссии", — сказала Серова РИА Новости.

При этом она отметила, что профессия космонавта — одна из самых опасных и сопряжена с риском, и космонавты отрабатывают все нештатные ситуации на земле вплоть до момента приземления. По ее мнению, в произошедшей ситуации экипаж среагировал достойно.