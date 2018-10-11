МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Выделенные ВВС США трем коммерческим компаниям средства на создание новых ракет-носителей составляют небольшую сумму по американским меркам, но способствуют конкуренции и технологическому развитию отрасли, поэтому такой опыт необходимо перенимать, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Ранее ВВС США финансово поддержали три проекта новых американских ракет-носителей — Blue Origin с ракетой New Glenn, Northrop Grumman с ракетой OmegA и United Launch Alliance с ракетой Vulcan Centaur. До 2024 года компании получат суммарно 2 миллиарда долларов. На первом этапе каждая компания получит по 181 миллиону долларов. В итоге из трех ракет выберут две, которые Пентагон будет использовать для запусков военных спутников. В ВВС США отметили, что конкурс проведен для создания национальных ракет, отказа от использования российских двигателей РД-180 и в связи с планами прекращения использования тяжелых ракет Delta IV.

"Считаю, что это продолжение эффективной и системной американской политики развития космических технологий. Первый опыт они проделали в начале 2000-х годов с компанией SpaceX. Опыт очень успешный. Сейчас они реализуют этот проект под флагом развития конкуренции, развития отрасли. Я думаю, что это эффективная, грамотная и системная политика. Очевидно, что нам нужно этому учиться. Политика поддержки монополизма, как показала практика, приводит к провалам. Для развития технологий и экономии средств бюджета нам тоже нужно развивать конкуренцию в ракетно-космической отрасли. Есть государственный Роскосмос, но надо поддерживать и частную инициативу", — сказал Ионин РИА Новости, комментируя заявление ВВС США.

"Всем выделяются небольшие деньги с учетом того, что пуск ракеты в США стоит 200 миллионов", — добавил он.

Отсутствие в конкурсе SpaceX эксперт объяснил тем, что у компании уже имеются заключенные контакты с Пентагоном на запуск военных спутников, кроме того, у них есть современные носители.

"(Глава SpaceX Илон) Маск тут не выбран по той причине, что, во-первых, у них обычно в конкурсах участвует три игрока, а во-вторых, потому что у SpaceX уже есть ракеты в необходимом классе. SpaceX уже заключает контракты с Пентагоном на запуски. Это ни в коем случае не означает, что Маск утратил доверие, а то ведь были такие слухи некоторое время назад из-за того, что Маск себя не слишком корректно вел в публичных поступках, в своих твитах", — сказал Ионин.

Эксперт напомнил, что в России также существуют частные компании, которых можно было бы поддержать не финансово, но доступом к технологиям и человеческим ресурсам, имеющимся в российской ракетно-космической отрасли. Среди них Ионин упомянул S7 Space, которая недавно купила проект "Морской старт" и намерена совместно с Роскосмосом создать для него новую ракету-носитель.