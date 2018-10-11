Астроном РАН рекомендовал наблюдать за звездами в 60 километрах от города

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Директор института астрономии РАН (ИНАСАН) Дмитрий Бисикало рекомендует астрономам-любителям наблюдать за ночным небом на расстоянии 60 километров от больших городов, чтобы увидеть на нем объекты, трудно различимые в мегаполисах.

"Все зависит от того, что человек хочет увидеть. Если Луну – то ее кратеры видны и в городе, с его засветкой. Если яркие планеты – то они видны с ближайших дач Подмосковья. Если спутники – нужно уехать подальше от города, например, Звенигородская обсерватория находится в 60 километрах от Москвы и там уже можно вести наблюдения, но, правда, ярких объектов. При проведении серьезных исследований вам понадобится уже место не просто без засветки, а с хорошим астроклиматом",- сказал Бисикало.

Он отметил, что в мире очень широко развита любительская астрономия, причем зачастую эти люди участвуют и в научных программах.

"В принципе, каждый человек в России может купить готовый телескоп (их ассортимент довольно велик и цена начинается от нескольких тысяч рублей), и сделать свою жизнь по настоящему интересной", — добавил Бисикало.

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