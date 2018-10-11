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"Устроили экологическую катастрофу". Выяснились причины древних трагедий

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, CC0, DepositphotosПочва после катастрофыПочва после катастрофы
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, CC0, Depositphotos
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Еще при жизни растения его клетки каменеют и в таком виде сохраняются тысячелетиями. Химический анализ показывает, какому воздействию подвергалась почва, чем занимались жившие тут племена. О том, как почвоведы помогают восстановить природную среду и понять обычаи древних людей, — в материале РИА Новости.

Репродукция картины К. Брюллова Последний день Помпеи. Архивное фото
© РИА Новости
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Куда наши предки девали мусор

На юге Московской области восточнее Каширы находится древнее поселение Ростиславль-Рязанский. За несколько сотен лет до прихода славян и основания города тут жили финно-угорские племена, создавшие культуру, которую археологи называют дьяковской. Они занимались охотой, скотоводством, земледелием, а жилища окружали невысокими валами.

Археологи терялись с догадках: валы высотой три-четыре метра вряд ли возводились ради обороны города. Об их назначении выдвигали разные версии. Но вал у Ростиславля-Рязанского уникален, его высота — девять метров. Археологи из экспедиции Владимира Коваля (Институт археологии РАН) решили его исследовать.

"Взяли образцы грунта, отдали в лабораторию и обнаружили огромное количество окремнелых растительных клеток — фитолитов, панцирей диатомовых водорослей, спикул губок, большой процент фосфора, много обломков костей, керамики. Это было очень странно", — рассказывает доктор географических наук Александра Гольева, ведущий научный сотрудник отдела географии и эволюции почв Института географии РАН.

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CC0 / Pixabay/yxd01 /
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Такое впечатление, что на вал скидывали отходы, а это совсем не типично для фортификационного сооружения. Археологи вырезали траншеи и взяли еще образцы. И догадка Гольевой подтвердилась. Этот вал сложен мусором. Сейчас ученые обобщают данные других поселений дьяковской культуры, и похоже, что валы некоторых из них — древние свалки.

"Действительно, куда девать мусор из городища? Закопать невозможно, потому что эти племена селились по высоким берегам рек, представляющим собой скалистые уступы. В воду не сбрасывали — река кормила, там ловили рыбу. Оставалось сооружать компостные кучи вокруг. Наверное, устраивали что-то типа субботников, когда население выгребало весь мусор, навоз и относило на валы. Периодически пересыпали его слоями песка. За зиму мусор минерализуется", — объясняет Гольева. 

CC BY-SA 3.0 / Виктория Титенко / Вид с Вала РостиславляВид с бывшего городского вала Ростиславля
CC BY-SA 3.0 / Виктория Титенко / Вид с Вала Ростиславля
Вид с бывшего городского вала Ростиславля

Почвоведы разрушают легенду

Раскапывая древний город Болгар — один из центров Волжской Булгарии, археологи находили в культурном слое XIII века белесый прослой. Легенда гласит, что после того, как в 1236 году город сжег хан Батый, жители целенаправленно засыпали землю речным песком, чтобы спланировать постройки заново.

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"У меня всего было пять колонок образцов белесого прослоя из одного раскопа в центре древнего города. Все они оказались одинаковыми: содержали очень много фитолитов и фосфора. Если в обычной почве его около 0,2 процента, то здесь доходило до восьми. Это был не песок, а навоз", — говорит Александра Гольева.

Кому он принадлежал и откуда взялся в центральной части города после подчинения его татаро-монголам? Эту загадку ученым еще предстоит разгадать.

Почему вымерли мамонты

Юг Североамериканского континента — это тропики и пустыня. А в последний ледниковый период, несколько десятков тысяч лет назад, его покрывали хвойные леса и тундростепи, примерно как сейчас на севере Евразии. Как и там, по территории нынешней Мексики бродили мамонты. Их скелеты и места захоронений сейчас активно изучают, пытаясь понять причину гибели животных. 

"Пыльцы находят мало, зато много фитолитов, которые хорошо сохранились в вулканическом пепле. По ним видно, как хвойные деревья, разнотравье 24-26 тысяч лет назад начали сменяться пальмами и другой тропической, пустынной растительностью", — поясняет Гольева.

Потепление климата и последовавшая смена растительности рассматриваются как одна из основных причин вымирания мегафауны на планете.

© Фото : ИГ РАНПочва рассказывает ученым о прошлом климате и воздействии на нее человека. А. А. Гольева
© Фото : ИГ РАН
Почва рассказывает ученым о прошлом климате и воздействии на нее человека. А. А. Гольева

Почвы катастроф

События, которые сильно и резко меняют природный почвенный покров, ученые квалифицируют как катастрофические. К ним относится, например, воздействие человека, после которого почвы не восстанавливают естественное состояние тысячи лет. Хуже только движение ледника, сдирающего все до коренных горных пород.

Древние мореплаватели
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / nejron, Elenarts, biletskiy_e
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"Если землю долго пахали, строили на ней, дробили камни, оставляли известь, кирпич, а потом покинули насиженное место, то она долго еще испытывает сильнейший стресс. С какой скоростью восстанавливается почва? Это мы пытаемся понять", — продолжает Гольева. 

И приводит в пример древние поселения на территории Башкирии в среднем течении реки Уршак. Генетический анализ останков из захоронений показал, что люди пришли туда с севера Казахстана, где в то время было очень засушливо.

В культурном слое, на первый взгляд, не было ничего странного: зола, битая керамика, разные артефакты.

"Меня смущал только очень мощный золистый прослой. Я такого никогда раньше не встречала, поэтому сделала все возможные анализы. Выяснилось, что это не зола, а чистый гипс", — говорит исследовательница.

CC BY 4.0 / Alexandra Golyeva, Olga Khokhlova, Marina Lebedeva, Nickolay Shcherbakov, Iia Shuteleva / Micromorphological and Chemical Features of Soils as Evidence of Bronze Age Ancient Anthropogenic ImpactСлева &mdash; мощный слой из гипса на месте поселения бронзового века в Башкирии
CC BY 4.0 / Alexandra Golyeva, Olga Khokhlova, Marina Lebedeva, Nickolay Shcherbakov, Iia Shuteleva / Micromorphological and Chemical Features of Soils as Evidence of Bronze Age Ancient Anthropogenic Impact
Слева — мощный слой из гипса на месте поселения бронзового века в Башкирии

Откуда он там? Гольева показала результаты анализов специалистам по гипсовым почвам. Те заявили, что это, вероятно, дно мелкого моря возрастом сто-триста тысяч лет, но это противоречило фактам: поселение Мурадымово, изучавшееся археологами, возникло примерно 3,5 тысячи лет назад, и не в котловине, а на холме, под которым протекал ручей.

Обратили внимание на то, что жилища в Мурадымово перестраивались каждые несколько десятилетий. Спустя двести лет люди совсем покинули поселение. Почему?

Собрав всю информацию, ученые восстановили картину. Древние племена пришли на юг Уральских гор из засушливых степей, а там традиционный строительный материал — гипс. В тех климатических условиях при низкой влажности и небольшом количестве осадков гипс служит долго — века и тысячелетия.

Скорее всего, на новой родине люди выбирали места, где могли найти знакомый им стройматериал. Неслучайно выходы гипса имеются возле каждого из изученных поселений и селищ. А кочковатый рельеф поверхности типичен для гипсовых пустынь. Кстати, до прихода сюда археологов его принимали за покрытые дерном пни вырубленного в советское время леса.

Экологическая катастрофа
© Иллюстрация РИА Новости . CC0, Depositphotos / stevebonk, Depositphotos / Christian
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Облюбовав холм возле нынешней деревни Мурадымово, древние люди принялись строить жилье из гипса. Но в более влажном климате оно быстро разрушалось. Поэтому строили снова и снова. Гипсовые отвалы копились, растворялись, соли проникали сквозь почву и трещины в грунтовые воды. В итоге вода в ручье стала горькой, непригодной для питья. Вероятно, это и заставило людей покинуть поселение.

"Устроили экологическую катастрофу своими руками. После такого почва и через десять тысяч лет не восстановится", — заключает Александра Гольева.

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