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"Хаббл" временно переведен в "безопасный режим", заявили в НАСА

(обновлено: 12:09 09.10.2018)
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© NASAОрбитальная обсерватория ХабблОрбитальная обсерватория Хаббл
© NASA
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Орбитальный телескоп "Хаббл" была временно переведен в "безопасный режим" работы из-за сбоев в работе гироскопических стабилизаторов. Сейчас специалисты НАСА постепенно возвращают его к нормальной работе, сообщает пресс-служба космического агентства.

Супертелескоп James Webb Space Telescope
© EADS Astrium/NASA
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"Хаббл" относится к числу так называемых "великих обсерваторий" НАСА – дорогостоящих космических телескопов, запущенных космическим агентством США в 1990 и 2000 года для полного покрытия всего диапазона электромагнитных волн.

Он был выведен в космос в апреле 1990 года, после чего "Хаббл" пережил несколько обновлений и замен его ключевых научных узлов. Телескоп проработал на орбите более 28 лет без серьезных сбоев и проблем в работе, за исключением изначального производственного дефекта – неправильно обработанного главного зеркала. Его "починка" стала одним из главных достижений  программы "Шаттл" и успехов инженеров НАСА.

Помимо огромного числа красивых космических фотографий, "Хаббл" совершил не меньшее число научных открытий. К примеру, ученым удалось точно измерить скорость расширения Вселенной и вычислить ее возраст, наблюдая за самыми далекими галактиками мироздания, а также открыть несколько новых карликовых планет в Солнечной системе и увидеть извержения гейзеров на Европе и Энцеладе.

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© AP Photo / NASA/Chandra X-ray Observator
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Замена "Хаббла", космическая обсерватория "Джеймс Уэбб", должна была быть запущена в космос еще в 2014 году, однако задержки в сборке телескопа и непредвиденные проблемы отодвинули эту дату как минимум до 2021 года. 

На минувших выходных, как передает пресс-служба НАСА, в работе "Хаббла" появились первые серьезные неполадки – один из трех гироскопов, помогающих телескопу "смотреть" в одном направлении, вышел из строя.

Это не стало неожиданностью для руководства миссии и агентства, так как гироскоп давно износился и неполадки в его работе наблюдались уже более года. Когда устройство вышло из строя, пилоты миссии приняли решение включить резервный гироскоп, установленный на борт "Хаббла" в 2009 году. 

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© ESA/Hubble & NASA, RELICS
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К сожалению, точность работы этого датчика оказалась существенно ниже, чем на то указывали его характеристики, что не позволило НАСА возобновить научную миссию "Хаббла" за короткое время. Сейчас инженеры  агентства и производители гироскопа обсуждают возможную причину неполадок в его работе и пути ее восстановления.

Даже если гироскоп не удастся починить, жизнь "Хаббла" на этом не закончится – пилоты миссии просто переведут телескоп в "ограниченный режим работы", в рамках которого будет использоваться лишь один стабилизатор. Это уменьшит максимальное покрытие неба "Хабблом", но почти не повлияет на качество данных и возможности телескопа.


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