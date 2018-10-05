КРАСНОГОРСК, 5 окт — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев ознакомился с возможностями лабораторий Красногорского колледжа в Подмосковье. Директор учебного заведения Виктор Демин провел небольшую экскурсию по четырем лабораторным помещениям.

Медведев начал осмотр с лаборатории материаловедения и технической механики, где студенты проводят опыты по гидравлике, пневматике и занимаются 3D-проектированием. Демин похвастался премьеру наличием уникального 3D- принтера, который позволяет производить сложнейшие конструкции. Также премьер зашел в лабораторию электроники, метрологии и электротехники, в лабораторию оптических наноизмерений, где молодежь занимается исследованием поверхностей и топографии материалов на наноразмерном уровне с использованием семнадцати операционных систем. При этом сам микроскоп находится в "чистой комнате" и работает с ним только один из студентов.

Медведев поинтересовался происхождением оборудования, оказалось, что большинство техники отечественное и произведено в Зеленограде.

В лаборатории монтажа сантехнических изделий, трубопроводов и системы "умный дом" можно освоить базовые навыки на уменьшенных макетах. Как рассказал руководитель лаборатории Александр Мартынов, в распоряжении студентов три сантехнических модуля, которые могут имитировать любую ситуацию. Модуль, имитирующий систему "умный дом" тоже воспроизводит аварийные ситуации, и здесь ученики колледжа могут провести испытания. Демин рассказал Медведеву, что конкурс на эти специальности составляет три человека на место. Премьер убедился, что макеты вполне реалистичны, везде подключена холодная и горячая вода.

В колледже также действует лаборатория сварочных технологий, чей руководитель Светлана Кошель рассказала, что компьютерная система позволяет имитировать газовую, аргонную, дуговую и все остальные виды сварки. Все эти навыки у студентов есть возможность освоить на компьютерах. "Система позволяет имитировать процесс сварки, оценивать работы, демонстрирует ошибки, контролирует движение электрода и все необходимые параметры", — отметила она, уточнив, что здесь проходит подготовка, переподготовка и переквалификация сварщиков.

Премьер заметил, что специалисты-сварщики "самые дефицитные" и вооружившись специальной маской с интересом понаблюдал за тем, как идет работа. Студенты продемонстрировали ему создание шва с помощью аргонной сварки, а директор колледжа заметил, что оценка идет в сравнении с другими работами. Этот момент заинтересовал Медведева, потому как элемент соревновательности, по его мнению, может быть очень полезен для участия в чемпионате рабочих профессий World Skills.