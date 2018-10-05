НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Пакет документов подписан в ходе визита в Индию президента РФ Владимира Путина, включая меморандум о взаимопонимании по совместной деятельности в рамках пилотируемой комической программы между "Роскосмосом" и Индийской организацией космических исследований, передает корреспондент РИА Новости.
Главы МИД РФ и Индии подписали протокол консультаций между ведомствами в 2019-2023 годах, а глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и вице-президент Национального института трансформации Индии подписали меморандум о взаимопонимании.
Посол РФ в Индии Николай Кудашев и председатель совета директоров Индийских железных дорог Ашвани Лохани подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в транспортном образовании.
Генеральный директор "Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства" Александр Браверман и председатель Национальной корпорации малых предприятий Индии Судхир Гарг подписали меморандум о взаимопонимании.