На берегу Москвы-реки нашли фрагмент старинного игрушечного ружья

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Археологи обнаружили фрагмент детского ружья XVIII–XIX веков на берегу Москвы-реки, с начала этого года московские археологи обнаружили больше пяти тысяч артефактов, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Во время археологических наблюдений за земляными работами в районе Гончарной набережной, на берегу Москвы-реки, обнаружен фрагмент игрушечного ружья конца XVIII — начала XIX века. Это очень редкий артефакт, выполненный из свинцово-оловянистого сплава", — говорится в сообщении.

Добавляется, что археологи впервые нашли в столице такую дорогую старинную игрушку. Уточняется, что ружье было выполнено очень качественно и с тщательной проработкой деталей. Найденный фрагмент — это отлитый пустотелый корпус с утерянным спусковым механизмом

"Только с начала этого года московские археологи обнаружили больше пяти тысяч артефактов. А за последние семь лет находок — около 30 тысяч. И хоть археологический сезон номинально закончился, специалисты продолжают делать интересные открытия. Буквально на днях коллекция найденных в столице старинных детских игрушек пополнилась еще одним предметом", — приводятся на сайте слова Натальи Сергуниной, заместителя мэра Москвы — руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

Как сообщается на сайте, по словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, ружье, предположительно, принадлежало ребенку из богатой семьи, найденный артефакт мог быть частью игрового набора, какие были популярны во времена правления императора Павла I (1796–1801). Однако, на прикладе, находится изображение вооруженного мужчины в шароварах на фоне крепости, что может быть отсылкой к русско-турецким войнам, которые произошли во времена Екатерины Великой (1762–1796).