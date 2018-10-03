Ученые выясняют, когда неандертальцы поселились в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 3 окт — РИА Новости, Светлана Самсонова. Ученые отправили образцы грунта со стоянки Сухая Мечетка в Волгограде в Москву и Лейпциг, чтобы узнать время появления первобытного человека на данной территории, сообщили РИА Новости в институте истории материальной культуры РАН.

Ранее сообщалось, что спустя почти 70 лет в Волгограде в конце августе 2018 года возобновились раскопки на стоянки древнего человека Сухая Мечетка, которая была открыта в 1952 году при строительстве Волжской ГЭС, ее частично исследовали экспедиции под руководством Сергея Замятнина в 1952 и 1954 годах.

На площади в 650 квадратных метров ученые тогда нашли пять древнейших очагов, каменные орудия и кости животных, в основном, бизонов. Культурный слой стоянки находится на глубине 23 метра — это одна из наиболее глубоко залегающих стоянок палеолита в мире.

"Каждый памятник, принадлежащий к эпохе среднего палеолита, уникален по определению, их крайне мало, тем более стоянок открытого типа, а не в пещерах. Это единственная стоянка в Европе, которая была раскопана на такой огромной площади, и в то же время получено огромное количество данных о жизни неандертальского человека", — сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Александр Очередной.

По словам собеседника агентства, за месяц раскопок ученые извлекли более 80 образцов грунта разных геологических слоев и направили их для определения точного возраста памятника. Изучать грунт будут в Московском госуниверситете, институте географии РАН и в институте имени Макса Планка в Лейпциге.

"Нам известна глубина залегания культурного слоя, но неизвестно, к какой эпохе он принадлежит. Это очень важно, выясняется эпоха не только с точки зрения даты, но выясняется окружающая среда, экологические условия, которые были в это время и в этом месте. Станет понятно, почему человек жил здесь и в каких условиях", — сообщил РИА Новости ученый.

По словам Очередного, следующую экспедицию ученые планируют осенью 2019 года, и второй этап будет посвящен археологическим раскопкам. По мнению ученого, из-за того, что стоянка древнего человека открытого типа, существует риск потери памятника.

"Памятник уже частично подвергся антропогенному воздействию. Стоянка разделена оврагом на две половины — западную и восточную. Сохранилась только западная часть, восточная по каким-то причинам в 80-е годы прошлого столетия была застроена огромным гаражным кооперативом. Это сделано в нарушение норм охраны", — сообщил РИА Новости Очередной.

В 2000-е, по словам собеседника агентства, на месте стоянки появилась железобетонная стела, которая обозначает, что данная территория находится под охраной государства.

"Стоянка древнего человека в Сухой Мечетке — это памятник мирового уровня, надо думать, как превратить его в музей. Это место может и должно быть туристическим объектом", — считает ученый.