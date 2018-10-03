РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые выясняют, когда неандертальцы поселились в Волгограде

01970
© AFP 2018 / Pierre AndrieuСкульптура неандертальца. Архивное фотоСкульптура неандертальца. Архивное фото
© AFP 2018 / Pierre Andrieu
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

ВОЛГОГРАД, 3 окт — РИА Новости, Светлана Самсонова. Ученые отправили образцы грунта со стоянки Сухая Мечетка в Волгограде в Москву и Лейпциг, чтобы узнать время появления первобытного человека на данной территории, сообщили РИА Новости в институте истории материальной культуры РАН.

Реконструкция первобытных мужчины и женины в музее неандертальцев в Меттмане
© AP Photo / Martin Meissner
Антропологи опровергли миф о неуклюжести рук неандертальцев
Ранее сообщалось, что спустя почти 70 лет в Волгограде в конце августе 2018 года возобновились раскопки на стоянки древнего человека Сухая Мечетка, которая была открыта в 1952 году при строительстве Волжской ГЭС, ее частично исследовали экспедиции под руководством Сергея Замятнина в 1952 и 1954 годах.

На площади в 650 квадратных метров ученые тогда нашли пять древнейших очагов, каменные орудия и кости животных, в основном, бизонов. Культурный слой стоянки находится на глубине 23 метра — это одна из наиболее глубоко залегающих стоянок палеолита в мире.

"Каждый памятник, принадлежащий к эпохе среднего палеолита, уникален по определению, их крайне мало, тем более стоянок открытого типа, а не в пещерах. Это единственная стоянка в Европе, которая была раскопана на такой огромной площади, и в то же время получено огромное количество данных о жизни неандертальского человека", — сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Александр Очередной.

Череп глухого неандертальца, найденный в пещере Шанидар на севере Ирака
© Фото : Erik Trinkaus
Неандертальцы заботились о стариках и инвалидах, доказали ученые
По словам собеседника агентства, за месяц раскопок ученые извлекли более 80 образцов грунта разных геологических слоев и направили их для определения точного возраста памятника. Изучать грунт будут в Московском госуниверситете, институте географии РАН и в институте имени Макса Планка в Лейпциге.

"Нам известна глубина залегания культурного слоя, но неизвестно, к какой эпохе он принадлежит. Это очень важно, выясняется эпоха не только с точки зрения даты, но выясняется окружающая среда, экологические условия, которые были в это время и в этом месте. Станет понятно, почему человек жил здесь и в каких условиях", — сообщил РИА Новости ученый.

По словам Очередного, следующую экспедицию ученые планируют осенью 2019 года, и второй этап будет посвящен археологическим раскопкам. По мнению ученого, из-за того, что стоянка древнего человека открытого типа, существует риск потери памятника.

Кости неандертальцев, съеденных соплеменниками
© Фото : Asier Gómez-Olivencia et al.
Европейские неандертальцы были каннибалами, заявляют ученые
"Памятник уже частично подвергся антропогенному воздействию. Стоянка разделена оврагом на две половины — западную и восточную. Сохранилась только западная часть, восточная по каким-то причинам в 80-е годы прошлого столетия была застроена огромным гаражным кооперативом. Это сделано в нарушение норм охраны", — сообщил РИА Новости Очередной.

В 2000-е, по словам собеседника агентства, на месте стоянки появилась железобетонная стела, которая обозначает, что данная территория находится под охраной государства.

"Стоянка древнего человека в Сухой Мечетке — это памятник мирового уровня, надо думать, как превратить его в музей. Это место может и должно быть туристическим объектом", — считает ученый.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена