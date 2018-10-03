НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии по физике Жерар Муру несколько лет работал с нижегородскими учеными, помог получить мегагрант на открытие лаборатории в нижегородском университете, исследовал иконы с помощью лазера и переплывал Волгу, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой общей физики ННГУ имени Лобачевского Михаил Бакунов.

Нобелевская премия по физике за 2018 год присуждена Артуру Эшкину (США), Жерару Муру (США/Франция) и Донне Стрикланд (Канада) за "новаторские исследования в области лазерной физики", объявил во вторник Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

"Мы давно ждали такого решения, всем было понятно, что Жерар Муру должен получить Нобелевскую премию, потому что на его изобретении построены все современные мощные лазеры. Муру много лет тесно сотрудничает с Институтом прикладной физики Российской Академии наук в Нижнем Новгороде, где установлен петаваттный лазерный комплекс – один из самых мощных в мире", — заявил Бакунов.

"Вместе с Муру мы подготовили заявку и получили мегагрант правительства, с помощью которого создали в ННГУ лабораторию экстремальных световых полей, оснащенную первоклассным оборудованием", — отметил он.

Бакунов рассказал, что Муру в течение пяти лет регулярно приезжал в Нижний Новгород для совместной работы в созданной при университете лаборатории.

"Жерар Муру очень открытый человек, который постоянно генерирует какие-то интересные идеи. Например, мы вместе с ним исследовали предметы искусства с помощью терагерцевого излучения. Дело в том, что лазер позволяет генерировать терагерцевое излучение, которое проникает сквозь непрозрачные предметы. Так мы исследовали иконы, просвечивали их, чтобы понять причину дефектов", — сообщил Бакунов.

По его словам, сейчас Муру заинтересовался идеей уничтожения космического мусора с помощью лазера и даже проводит научные конференции по этой теме.

"Несмотря на почтенный возраст, Жерар Муру полон сил. Каждый день он проплывает километр в бассейне, а летом тренируется на открытой воде. Он даже Волгу у нас переплывал", — добавил он.