ФЦП по развитию спутниковой связи могут не принять, заявил глава Россвязи

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Федеральную целевую программу развития орбитальной группировки спутников связи гражданского назначения до 2025 года могут не принять, но ее идеи найдут реализацию, заявил глава Россвязи Олег Духовницкий.

Концепция ФЦП начала разрабатываться в 2014 году. Программа предусматривает создание семи спутников для геостационарной орбиты серии "Экспресс" и четырех — для высокоэллиптической орбиты "Экспресс РВ".

"Работа очень непростая. Она стартовала четыре года назад, по результатам совещаний руководство страны приняло решение о ее разработке, но по разным объективным и субъективным причинам мы топчемся на месте. Есть ряд федеральных органов исполнительной власти, которые нас не совсем поддерживают. Но вместе с тем, работа идет. В ближайшее время уровень обсуждения будет подниматься еще выше, мы надеемся, что пройдем весь путь до конца, если не концепция, то сами идеи будут реализованы обязательно, мы в этом твердо уверены", — сказал Духовницкий на международной конференции спутниковой связи SatComRus в Москве.