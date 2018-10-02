Эксперт прокомментировал победу лауреатов Нобелевской премии по физике

НОВОСИБИРСК, 2 окт – РИА Новости. Обладатели Нобелевской премии по физике за 2018 год внесли большой вклад в развитие лазерной физики, их работы находятся в двух разных её областях, сообщил РИА Новости во вторник директор Института лазерной физики СО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Тайченачев.

Нобелевская премия по физике за 2018 год присуждена Артуру Эшкину (США), Жерару Муру (США/Франция) и Донне Стрикланд (Канада) за "новаторские исследования в области лазерной физики". Эшкин получит половину награды "за оптические пинцеты и их применение в биологических системах". Другая половина вручается профессорам Муру и Стрикланд "за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов".

"Безусловно, все это люди достойные и внесли большой вклад, но работают они в очень разных областях лазерной физики. Эшкин — один пионеров механического воздействия лазерного излучения на вещество. Пошли две разные ветки – лазерное охлаждение атомов, ионов и молекул, а он сосредоточился на воздействии на биологические объекты – лазерные пинцеты и тому подобное", — сказал ученый.

Он пояснил, что если Эшкин работает с лазерами небольшой и умеренной мощности и учится манипуляциям с биологическими объектами, то у Жерара Муру наоборот – сверхсильные поля.

"Жерар Муру – очень известный ученый в области сверхсильных лазерных полей. Грубо говоря, это выход альтернативный ускорителям в новую физику высоких энергий. Для этого не надо строить огромные ускорители, а гораздо более компактные лазерные системы, которые позволяют получить альтернативные знания в области физики элементарных частиц, физики за рамками стандартной модели", — рассказал Тайченачев.

"Если в целом говорить об области лазерной физики, то после того, как они (лазеры – ред.) были открыты и внедрены, а вы знаете, что за это Нобелевскую премию получили Николай Басов и Александр Прохоров … с тех пор в среднем раз в три-четыре года Нобелевская премия дается в нашей области. Для меня это не удивительно", — сказал ученый.