МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Директор Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ) имени Кирова Борис Омигов стал заместителем гендиректора Центра Хруничева, сообщил в понедельник гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

"Омигов Борис Иванович с 1 октября 2018 года переходит на работу заместителем генерального директора по качеству и сертификации в головной офис Центра имени Хруничева. В связи с вакантной должностью директором Усть-Катавского вагоностроительного завода с этой же даты назначается Бахарев Артем Вячеславович, ранее занимавший пост заместителя директора по коммерческим вопросам", — приводятся слова Варочко на сайте предприятия.

Центр Хруничева — разработчик и производитель ракет "Протон" и "Ангара".

Борис Омигов родился 14 мая 1954 года в селе Болшево Мытищинского района Московской области. У Омигова два высших образования — в 1976 году он окончил Воронежский политехнический институт, в 1992 году — Военную академию имени Дзержинского. По образованию имеет специальности "Машины и технология обработки металлов давлением", "Инженер-механик". С 2005 по 2017 годы Борис Омигов был заместителем генерального директора по качеству — главным контролером и главным инженер Воронежского механического завода — филиала Центра Хруничева. С 2017 по 2018 годы — руководитель УКВЗ.

Артем Бахарев родился 2 мая 1983 года в Усть-Катаве. Закончил Южно-Уральский государственный университет по специальности "Технология машиностроения". С 2004 по 2012 годы работал учеником машиниста, машинистом компрессорных установок в паросиловом хозяйстве, инженером, ведущим инженером по нормированию труда и заработной платы, экономистом, старшим мастером в сборочном цехе УКВЗ. С 2012 года до сегодняшнего дня занимал должности заместителя начальника ремонтно-производственного цеха, заместителя начальника специального производства, заместителя главного инженера по внешним связям.

УКВЗ был основан в 1758 году. В 1900 году завод начал выпускать товарные вагоны, а с 1907 года — пассажирские. В годы Великой Отечественной войны завод выпускал снаряды для легендарных "Катюш", а также пушки для танков Т-34. В послевоенные годы на заводе был освоен выпуск спецтехники и трамвайных вагонов.

К космическим программам Усть-Катавский завод впервые был привлечен в 1961 году в рамках проекта "Зонд" по изучению лунной поверхности. В 1964 году был получен заказ на изготовление двигательных установок для пилотируемого корабля "Союз". Первый запуск корабля "Союз-4" с двигателем производства УКВЗ состоялся 14 января 1969 года. Начиная с этого старта все последующие "Союзы" имели двигательные установки, изготовленные в Усть-Катаве. Позднее началось производство двигателей для космических кораблей "Прогресс". Кроме того, в 80-х годах прошлого века УКВЗ изготовил двигатели для многоразового корабля "Буран". Именно на этом заводе был изготовлен кислородно-водородный двигатель КВД-1 для разгонного блока 12КРБ.