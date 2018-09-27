Система ГЛОНАСС поможет создать карту магнитного поля России

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Спутники системы ГЛОНАСС будут использованы для построения полной карты магнитного поля России, сообщается на сайте производителя спутников — компании "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева" (ИСС).

"Космические аппараты глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, созданные компанией "ИСС", будут задействованы для создания полной карты магнитного поля Земли на всей территории России", — говорится на сайте.

Согласно информации специалистов Института прикладной геофизики имени Е.К. Фёдорова, современная цифровая карта магнитного поля Земли доступна только на 10-20% территории нашей страны, а последние съёмки проводились в 1960-70-х годах.

"Совместная работа российских предприятий и научных институтов по созданию и формированию базы цифровых данных геофизических полей Земли позволит применять геоинформационные технологии во многих сферах, что будет способствовать усилению обороноспособности страны и реализации практических задач в интересах Министерства обороны. Полученные данные можно будет использовать и в качестве резервной системы навигации", — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Сергей Донченко рассказал РИА Новости, что его сотрудники разрабатывают приборы для получения полной информации о гравитационном поле Земли. По его словам, в дальнейшем эти данные можно будет использовать для создания новой системы навигации по гравитационному полю планеты.