Началась подготовка к запуску очередного спутника системы ГЛОНАСС

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Очередной навигационный спутник пополнит орбитальную группировку российской системы ГЛОНАСС в конце осени, подготовка к запуску уже началась, говорится в материалах, опубликованных на сайте производителя аппарата — компании "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева".

В настоящее время в группировке ГЛОНАСС насчитывается 26 космических аппаратов, из которых 24 используются по целевому назначению, один временно выведен на техобслуживание и один проходит летные испытания. Из этих аппаратов 14 работают за пределами гарантийного срока существования, еще четыре спутника преодолеют рубеж в ближайшие полтора месяца. Предыдущее пополнение группировки было проведено 17 июня — ГЛОНАСС пополнил аппарат серии "Глонасс-М".

"Ещё один навигационный спутник "Глонасс-М" из наземного резерва снят с ответственного хранения. Космический аппарат прошёл проверки, которые подтвердили, что за время хранения характеристики его функционирования не изменились. В ближайшее время спутник будет подготовлен к отправке на космодром "Плесецк". Его запуск планируется провести в конце осени. Это будет второе в этом году обновление орбитальной группировки системы ГЛОНАСС, когда на замену работающего сверх гарантированного срока аппарата отправляется резервный", — говорится в сообщении.

В настоящее время на хранении в компании "Информационные спутниковые системы" им. Решетнева" находится еще четыре спутника поколения "Глонасс-М", а в производстве несколько аппаратов следующих поколений "Глонасс-К1" и "Глонасс-К2".