Российский диетолог назвал искусственное сало бесполезной вещью

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Создание искусственного сала не имеет смысла, поскольку этот продукт только имитирует вкус настоящего шпига, но не обладает такими полезными для организма свойствами, как природное сало, заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академик Российской академии наук Виктор Тутельян.

Так он прокомментировал сообщения о том, что студенты аграрного университета в Сумах на Украине разработали искусственный салозаменитель из растительного масла и желатина, не отличающийся по вкусу от настоящего сала и который, по мнению разработчиков, станет здоровой альтернативой обычному шпигу.

"Каждый продукт, который человек относит к пищевому, является источником определенных, нужных для здоровья компонентов. Сало имеет хороший аминокислотный состав, это хороший полноценный продукт, поэтому искать ему заменители – в этом необходимости нет", — сказал Тутельян РИА Новости.

"Одно дело, когда мы ищем новые источники белков, витаминов, жиров, углеводов. Здесь же создан только вкусовой продукт. В нем нет компонентов, которые делают сало полезным. Я не вижу целесообразности в его создании. К здоровому питанию это не имеет никакого отношения", — добавил ученый.

Сало богато жирорастворимыми витаминами A, E и D, содержит витамины группы В и большое количество микроэлементов. В сале содержится арахидоновая кислота, которая относится к ненасыщенным жирам и является одной из незаменимых жирных кислот. Арахидоновая кислота помогает организму включить иммунный ответ при встрече с вирусами и бактериями. Поэтому свиное сало рекомендуется включать в зимнюю диету. Поскольку арахидоновая кислота входит в состав клеточных мембран и является частью ферментов сердечной мышцы, то ряд специалистов рекомендует включать сало в диеты для сердечных больных.

Сало содержит и множество других ценных жирных кислот, которые участвуют в строительстве клеток организма, а также играют большую роль образовании гормонов и холестериновом обмене.

Кроме того, в сале в оптимальном, хорошо усвояемом виде содержится селен, который является мощным антиоксидантом.

В целом, как указывают специалисты, употребление сала в умеренных количествах приносит пользу организму.