Эксперты сомневаются в пользе созданного на Украине искусственного сала

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. Искусственное сало, разработанное украинскими студентами, может нанести вред желудочно-кишечному тракту и не будет таким полезным, как натуральный продукт в умеренных количествах, считает директор "Донского техникума кулинарного искусства и бизнеса" Ирина Данилова.

В среду появилась информация, что студенты аграрного университета в Сумах на Украине разработали искусственный салозаменитель из растительного масла и желатина, который не отличается по вкусу от настоящего. При этом они утверждают, что это "здоровая альтернатива обычному шпику", не содержит многих вредных веществ, и может готовиться с любыми вкусами.

По словам Даниловой, натуральное сало в умеренных количествах полезно для организма, поскольку полностью усваивается и нормализует обмен веществ. "Все, что изготавливается на ненатуральной основе, не содержит питательных веществ и организмом полностью не усваивается, поэтому может оказать определенный вред желудочно-кишечному тракту", — сказала она РИА Новости.

Что касается заявленных преимуществ салозаменителя в связи с разнообразием вкусов, по словам Даниловой, натуральное сало также готовится с использованием различных технологий. "Его варят, коптят, жарят, солят… Оно может готовиться с чесноком, перцем, прованскими травами и другими добавками. Очень много технологий, и вкусы могут быть разные", — пояснила она.

В целом, по мнению специалиста, искусственное сало вряд ли будет востребовано на российском рынке.