Ученый из Чехии обсудила в СВФУ обмен студентами и исследователями

ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. Ученый из Чехии обсудила в Северо-Восточном федеральном университете (СВФУ) в Якутии возможный обмен студентами и исследователями, сообщает пресс-служба университета.

По словам директора центра развития инклюзивного образования Северо-Восточного федерального университета Пантелеймона Егорова, доцент пражского Карлова университета Моника Нова прибыла в СВФУ по международной линии. На встрече со студентами она рассказала о реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Как социолог она заинтересовалась организацией инклюзивного образования в вузе. Мы показали аппаратуру, специализированные компьютеры, рассказали, какие работы ведутся в университете", – сказал он.

По итогам встречи Моника Нова отметила высокое качество и удобство оборудований в СВФУ. Она назвала большим плюсом центра развития инклюзивного образования то, что компенсирующие материалы студенты могут брать с собой домой для личного пользования.

"Университет на очень высоком и профессиональном уровне. В рамках приезда мы встретились с руководством и преподавателями вуза, обсудили вопрос возможного обмена студентами и исследователями", – цитирует пресс-служба доцента из Чехии.