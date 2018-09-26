Инженеры ДВФУ разработали сверхпрочный бетон для взлетно-посадочных полос

ВЛАДИВОСТОК, 26 сен — РИА Новости. Инженеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке разработали специальный состав бетона для строительства взлетно-посадочных полос аэродромов, который на 46% прочнее известных составов, сообщает вуз.

По данным ДВФУ, новый состав обладает улучшенной статической прочностью на сжатие и высокой ударной выносливостью.

"Созданный в ДВФУ износостойкий и долговечный материал позволит сделать аэродромы более надежными и безопасными. Уникальность разработки подтверждена патентом… Разработчики отмечают, что новый состав также обладает дополнительными преимуществами. Использование карбоната калия позволяет применять этот композитный материал для бетонирования при отрицательных температурах. Другие технологические особенности делают производство такого бетона более экономичным и экологически безопасным", — говорится в сообщении.

В учебном военном центре ДВФУ создана научная школа по разработке композитов для специальных сооружений. Результатами работы исследователей уже стали сверхпрочный материал для строительства сооружений спецназначения, фибробетон с волокнами в качестве армирующего материала и другие новые бетоны для защитных и гидротехнических сооружений, а также строительства в Арктике.