Россия и Индия обсудили возможность совместного исследования других планет

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. "Роскосмос" и Индийская организация космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO) обсудили перспективы сотрудничества в космической сфере, включая пилотируемые программы, а также исследование планет, говорится на сайте госкорпорации.

"Главными темами переговоров двух космических организаций стали: совместная работа в рамках пилотируемых космических программ, где российская сторона готова предложить свои значительные достижения и партнерство, а также возможные совместные инициативы в направлениях спутниковой навигации. Россия также готова развивать сотрудничество с Индией в ракетостроении и двигателестроении, дистанционном зондировании Земли, космической метеорологии, астрофизических исследованиях и изучении планет", — говорится на сайте "Роскосмоса".

Такие темы, указано на сайте, обсуждались в ходе и переговоров делегации госкорпорации "Роскосмос" во главе с Дмитрием Рогозиным с представителями Индийской организации космических исследований в Нью-Дели 25 сентября.