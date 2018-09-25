В институте Ростандарта рассказали, как прогнозируют землетрясения

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Ученые подмосковного института Росстандарта используют специальную "линейку" длиной от Москвы до Иркутска для измерения дрейфа континентов и прогнозирования землетрясений, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Сергей Донченко.

Он рассказал, что в институте хранится в общей сложности 51 различный эталон, в том числе — российский эталон больших длин: есть километровый эталон, 60-метровая лазерная "линейка" и "линейка" длиной 4 тысячи километров между Москвой и Иркутском.

"Линейка" длиной в 4 тысячи километров нужна, например, для прогноза землетрясений. Как определить предвестники землетрясений? Континентальные плиты постоянно движутся относительно друг друга, если одна наползает на другую, или между двумя плитами образуется разрыв, происходит землетрясение. Как измерить передвижение плит при их размерах? Необходимо установить одну измеряющую аппаратуру на одном континенте, другу – на другом. Если на приборах фиксируется ускорение движения плиты, это первый признак того, что скоро может произойти землетрясение. Но, учитывая, что измерительная аппаратура работает с сантиметровой и даже миллиметровой точностью, ее нужно где-то проверять? Для этого и используется наш эталон больших длин", — сказал Донченко.