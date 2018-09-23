В Москве открывается международный форум онкологии и радиологии

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Ведущие специалисты из России, Европы, Америки и Азии обменяются опытом и обсудят актуальные вопросы онкологии и радиологии на первом международном форуме онкологии и радиологии в Москве.

Он продлится до 28 сентября.

"Форум станет фундаментальной площадкой для консолидации сил медицинского сообщества, обмена опытом и передовыми знаниями, а также центром междисциплинарного общения самых разных специалистов: онкологов, радиологов, анестезиологов, лучевых диагностов, терапевтов, химиотерапевтов, эндоваскулярных хирургов, организаторов здравоохранения", — сообщила пресс-служба исследовательского центра радиологии Минздрава России.

В рамках форума пройдут 11 узкотематических конгрессов, среди которых конгрессы по раку молочной железы, онкоортопедии, нейроонкологии и ядерной медицине.

Участники форума рассмотрят актуальные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации онкобольных, обсудят возможности и доступность использования высоких технологий во врачебной практике, проанализируют и определят пути решения основных задач, стоящих перед онкологической службой России, уточнили в пресс-службе.

Во время форума планируется определить приоритеты разработки и производства российских лекарств и высокотехнологичного оборудования, а также выработать стратегию междисциплинарных исследований и привлечения специалистов смежных научных отраслей, говорится на сайте форума.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии ранее отметил, что проблема онкологии — одна из самых острых в сфере здравоохранения, ее необходимо решать для увеличения продолжительности жизни. В конце июля премьер Дмитрий Медведев на совещании о развитии онкологической помощи призвал обратить особое внимание на раннюю диагностику онкозаболеваний, развитие инфраструктуры и повышение квалификации медперсонала.

Национальный проект "Здравоохранение", разработанный Минздравом, предусматривает восемь различных направлений развития здравоохранения, включая совершенствование первичной медицинской помощи, помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, развитие медицинской помощи детям, подготовку специалистов-медиков, цифровизацию здравоохранения, развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма.

Реализация национального проекта "Здравоохранение" должна помочь к 2024 году снизить показатели смертности от онкологических заболеваний в России с более чем 200 до 180 человек на 100 тысяч населения, заявил в начале августа замминистра здравоохранения России Сергей Краевой.