22-23 сентября в Петербурге состоится научный фестиваль Science Fest

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 сен — РИА Новости. Научный фестиваль Science Fest, на котором состоятся startup баттлы, арт-перфомансы, гонка беспилотных автомобилей, пройдет 22-23 сентября в Петербурге, сообщают организаторы.

"Научный фестиваль Science Fest пройдет 22-23 сентября в Петербурге. Фестиваль объединит 10 площадок города и представит посетителям обширную программу: лекции практиков новейших технологий, полеты дронов, экспозиции роботов и космической техники, битва стартапов и арт-инсталляции в течение двух дней. Молодые ученые, разработчики, инженеры, дизайнеры, предприниматели и увлеченные новейшими технологиями будут обмениваться научными знаниями, азартом современных технологий и неповторимой атмосферой вовлеченности в любимое дело", — сказано в сообщении.

По данным организаторов, на фестивале также запланировано полнокупольное шоу в крупнейшем планетарии мира. Гостей фестиваля ждут лекции и воркшопы ораторов и новаторских мыслителей.