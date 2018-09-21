Гаджет-ножницы-бумага: ученые показали, как технологии вредят психике детей

Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) изучили особенности взаимодействия детей с гаджетами и другими компьютерными технологиями и предложили новые рекомендации по их использованию. Данные этого исследования опубликованы в научном журнале "Психологическая наука и образование".

Сегодня компьютерные технологии и мобильные гаджеты активно вторгаются в жизнь детей с первых ее месяцев. К концу дошкольного возраста уже около 80% детей России активно пользуются компьютером. В данной ситуации крайне важна позиция специалистов.

"Сейчас есть тенденция встраивать компьютерные технологии в дошкольное образование без соответствующих исследований. Между тем, именно в таком возрасте у детей формируются ключевые способности: речь, восприятие, познавательная активность, воображение, самосознание", – прокомментировала РИА "Новости" один из авторов статьи, младший научный сотрудник Центра экспертизы игры и игрушек МГППУ Наталья Матушкина.

По мнению ученых, исследования на эту тему противоречивы: они доказывают и разрушительное, и положительное влияние компьютерных технологий на психику детей. Помимо компьютера, на ребенка воздействует много факторов, учесть которые в одном исследовании почти невозможно.

Нужно ли запрещать гаджеты в школах? Да, они отвлекают детей от учебы

Достаточно забирать их у школьников на время урока

Нет, все равно будут пользоваться Результаты 57.2% Да, они отвлекают детей от учебы

29.4% Достаточно забирать их у школьников на время урока

13.4% Нет, все равно будут пользоваться Все опросы Голосовать

"Социологические и количественные методы тут не вполне эффективны. Мы полагаем более удачным сравнительный анализ деятельности с реальным и виртуальным материалом: он показал нам, что взаимодействие детей с гаджетами принципиально отличается от традиционных форм деятельности и не компенсирует последние", – заявила Наталья Матушкина.

В проведенном специалистами МГППУ исследовании дети выполняли задание по составлению разрезной картинки двумя разными вариантами – собирая части из реальной бумаги и на экране планшета.

Большую самостоятельность и в выборе плана действий, и в оценке их успешности показали дети, работавшие с бумагой. Напротив, задание на планшете многие выполняли методом проб и ошибок, меньше варьируя свои решения.

По мнению авторов, главное отличие двух сценариев в том, что во взаимодействии с реальным материалом дети выступают субъектами деятельности – сами строят план и оценивают результат, развивая самостоятельность и инициативность.

"Деятельность с бумагой приносит детям удовольствие от самостоятельных проб сборки изображения. А в электронной версии главным мотивом является реакция заранее заданной программы, ее поощрение/порицание, оставляющее ребенка пассивным исполнителем", – прокомментировала Наталья Матушкина.

По результатам исследования авторы рекомендуют приобщать ребенка к компьютеру максимально деликатно, не закладывать сверхценного отношения к играм и гаджетам и не предлагать те, как ежедневное поощрение либо наказание.

Они также советуют избегать игр с "затягивающим" сюжетом, которые обычно провоцируют нарушение норм СанПиН по времени пользования компьютером (10-15 минут в день для ребенка 5-6 лет).

Альтернативой специалисты МГППУ считают компьютерные игры-головоломки – их решение может способствовать полноценному познавательному развитию, при этом не вызывая зависимости.



