Гаджет-ножницы-бумага: ученые показали, как технологии вредят психике детей

Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) изучили особенности взаимодействия детей с гаджетами и другими компьютерными технологиями и предложили новые рекомендации по их использованию. Данные этого исследования опубликованы в научном журнале "Психологическая наука и образование".
"Сейчас есть тенденция встраивать компьютерные технологии в дошкольное образование без соответствующих исследований. Между тем, именно в таком возрасте у детей формируются ключевые способности: речь, восприятие, познавательная активность, воображение, самосознание", – прокомментировала РИА "Новости" один из авторов статьи, младший научный сотрудник Центра экспертизы игры и игрушек МГППУ Наталья Матушкина.
По мнению ученых, исследования на эту тему противоречивы: они доказывают и разрушительное, и положительное влияние компьютерных технологий на психику детей. Помимо компьютера, на ребенка воздействует много факторов, учесть которые в одном исследовании почти невозможно.
57.2%Да, они отвлекают детей от учебы
29.4%Достаточно забирать их у школьников на время урока
13.4%Нет, все равно будут пользоваться
В проведенном специалистами МГППУ исследовании дети выполняли задание по составлению разрезной картинки двумя разными вариантами – собирая части из реальной бумаги и на экране планшета.
Большую самостоятельность и в выборе плана действий, и в оценке их успешности показали дети, работавшие с бумагой. Напротив, задание на планшете многие выполняли методом проб и ошибок, меньше варьируя свои решения.
"Деятельность с бумагой приносит детям удовольствие от самостоятельных проб сборки изображения. А в электронной версии главным мотивом является реакция заранее заданной программы, ее поощрение/порицание, оставляющее ребенка пассивным исполнителем", – прокомментировала Наталья Матушкина.
По результатам исследования авторы рекомендуют приобщать ребенка к компьютеру максимально деликатно, не закладывать сверхценного отношения к играм и гаджетам и не предлагать те, как ежедневное поощрение либо наказание.
Альтернативой специалисты МГППУ считают компьютерные игры-головоломки – их решение может способствовать полноценному познавательному развитию, при этом не вызывая зависимости.