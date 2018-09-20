В центре подготовки космонавтов появился тренажер робота-помощника

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина получил тренажер для обучения космонавтов управлению андроидным роботом-помощником, сообщает в четверг пресс-служба ЦПК.

"На базе научного управления Центра прошли приемо-сдаточные испытания универсального компьютерного стенда (УКС) робототехнических систем при участии специалистов ЦПК имени Ю. А. Гагарина и АО "НПО "Андроидная техника", — говорится в сообщении.

Предполагается, что с помощью тренажера космонавтов можно будет научить управлению роботами-помощниками, выполняющими различные задачи и работающими в различных условиях – как на борту корабля, так и на поверхностях планет.

Полученный стенд сейчас осваивают специалисты ЦПК "для последующего применения в подготовке космонавтов", уточнили в пресс-службе.