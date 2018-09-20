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Россия приняла национальный стандарт по снижению засорения космоса

(обновлено: 11:49 20.09.2018)
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© Depositphotos / JohanSwanepoelКосмический мусор. Архивное фотоКосмический мусор. Архивное фото
© Depositphotos / JohanSwanepoel
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В России утвердили национальный стандарт по борьбе с засорением космоса.

Вид на Землю. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
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Документ разработал головной научный институт "Роскосмоса" — ЦНИИмаш, говорится на сайте Росстандарта. 

Новый ГОСТ пришел на смену аналогичному документу 2008 года. Его составили с учетом положений международных нормативных документов, "которые отражают лучшие мировые практики по снижению засорения космического пространства", руководящих принципов Комитета ООН по космосу и Межагентского координационного комитета по космическому мусору.

Требования нового стандарта распространяются на все создаваемые и модернизируемые космические аппараты.

Мусор на орбите

В 2016 году ученые ЦНИИмаш пришли к выводу, что если не заниматься решением этой проблемы, то через 100-200 лет развитие космической деятельности может прекратиться — вся околоземная орбита будет усыпана обломками техники.

Первое зафиксированное столкновение двух космических аппаратов — советского военного спутника "Космос-2251" и американского телекоммуникационного аппарата Iridium 33 — произошло в феврале 2009 года. Они развалились почти на две тысячи обломков. Образовавшийся мусор неоднократно представлял угрозу Международной космической станции.

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© Фото : University of Surrey via NASA/Twitter
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По данным российской Системы контроля космического пространства, сейчас на околоземной орбите находятся 13 тысяч искусственных объектов: на низкой околоземной орбите — семь тысяч размером более 20 сантиметров и на высокой — шесть тысяч размером 20-40 сантиметров.

В свою очередь, в НАСА сообщили о 19 тысячах искусственных объектов.

Как заявил известный астроном Джонатан Макдауэлл, сегодня на орбите Земли находится примерно две тысячи тонн активных спутников и семь тысяч тонн "космического мусора", львиная доля приходится на США.

Весной и летом этого года Совет РАН по космосу провел два заседания по этой проблеме. На них объявили о разработке лазера, с помощью которого получится уничтожать мусор на пути полета Международной космической станции. Кроме того, российские ученые из НИИ ядерной физики МГУ разработали ультрафиолетовый радар для обнаружения космического мусора с борта МКС.

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