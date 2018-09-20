МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В России утвердили национальный стандарт по борьбе с засорением космоса.
Новый ГОСТ пришел на смену аналогичному документу 2008 года. Его составили с учетом положений международных нормативных документов, "которые отражают лучшие мировые практики по снижению засорения космического пространства", руководящих принципов Комитета ООН по космосу и Межагентского координационного комитета по космическому мусору.
Требования нового стандарта распространяются на все создаваемые и модернизируемые космические аппараты.
Мусор на орбите
В 2016 году ученые ЦНИИмаш пришли к выводу, что если не заниматься решением этой проблемы, то через 100-200 лет развитие космической деятельности может прекратиться — вся околоземная орбита будет усыпана обломками техники.
Первое зафиксированное столкновение двух космических аппаратов — советского военного спутника "Космос-2251" и американского телекоммуникационного аппарата Iridium 33 — произошло в феврале 2009 года. Они развалились почти на две тысячи обломков. Образовавшийся мусор неоднократно представлял угрозу Международной космической станции.
В свою очередь, в НАСА сообщили о 19 тысячах искусственных объектов.
Как заявил известный астроном Джонатан Макдауэлл, сегодня на орбите Земли находится примерно две тысячи тонн активных спутников и семь тысяч тонн "космического мусора", львиная доля приходится на США.
Весной и летом этого года Совет РАН по космосу провел два заседания по этой проблеме. На них объявили о разработке лазера, с помощью которого получится уничтожать мусор на пути полета Международной космической станции. Кроме того, российские ученые из НИИ ядерной физики МГУ разработали ультрафиолетовый радар для обнаружения космического мусора с борта МКС.