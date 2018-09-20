МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В России утвердили национальный стандарт по борьбе с засорением космоса.

Документ разработал головной научный институт "Роскосмоса" — ЦНИИмаш, говорится на сайте Росстандарта.

Новый ГОСТ пришел на смену аналогичному документу 2008 года. Его составили с учетом положений международных нормативных документов, "которые отражают лучшие мировые практики по снижению засорения космического пространства", руководящих принципов Комитета ООН по космосу и Межагентского координационного комитета по космическому мусору.

Требования нового стандарта распространяются на все создаваемые и модернизируемые космические аппараты.

Мусор на орбите



В 2016 году ученые ЦНИИмаш пришли к выводу, что если не заниматься решением этой проблемы, то через 100-200 лет развитие космической деятельности может прекратиться — вся околоземная орбита будет усыпана обломками техники.

Первое зафиксированное столкновение двух космических аппаратов — советского военного спутника "Космос-2251" и американского телекоммуникационного аппарата Iridium 33 — произошло в феврале 2009 года. Они развалились почти на две тысячи обломков. Образовавшийся мусор неоднократно представлял угрозу Международной космической станции.

По данным российской Системы контроля космического пространства, сейчас на околоземной орбите находятся 13 тысяч искусственных объектов: на низкой околоземной орбите — семь тысяч размером более 20 сантиметров и на высокой — шесть тысяч размером 20-40 сантиметров.

В свою очередь, в НАСА сообщили о 19 тысячах искусственных объектов.

Как заявил известный астроном Джонатан Макдауэлл, сегодня на орбите Земли находится примерно две тысячи тонн активных спутников и семь тысяч тонн "космического мусора", львиная доля приходится на США.

Весной и летом этого года Совет РАН по космосу провел два заседания по этой проблеме. На них объявили о разработке лазера, с помощью которого получится уничтожать мусор на пути полета Международной космической станции. Кроме того, российские ученые из НИИ ядерной физики МГУ разработали ультрафиолетовый радар для обнаружения космического мусора с борта МКС.