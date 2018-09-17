Ученые СВФУ исследуют загрязненные участки реки Вилюй в Якутии

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ЯКУТСК, 17 сен – РИА Новости. Группа ученых Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) по направлению минэкологии Якутии отобрала пробы воды из реки Вилюй, загрязненной в результате размыва дамб компании "Алроса", сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В середине августа в Мирнинском районе из-за ливневых дождей прорвало дамбы дражных полигонов компании "Алроса" на реке Ирелях. Загрязненные воды с содержанием ионов железа и меди попали в реки Вилюй, Ирелях и Малая Ботуобуя.

В Мирнинский, Сунтарский, Вилюйский и Верхневилюйский районы Якутии выехала вторая группа сотрудников научно-исследовательского института СВФУ.

"Первая группа собрала 22 пробы. Все отобранные материалы исследователей переданы для дальнейшего анализа в республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга минэкологии Якутии и в Центр гигиены и эпидемиологии", – цитирует пресс-служба информацию от ведущего научного сотрудника научно-исследовательского института прикладной экологии Севера Валерия Величенко.

Ранее сообщалось, что министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев заявил о намерении привлечь ученых к оценке состояния водоемов. Ситуация на реках Якутии находится под личным контролем врио главы региона Айсена Николаева.