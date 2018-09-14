В НИИ Склифосовского провели более тысячи операций с помощью "гамма-ножа"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Около 1,7 тысячи операций на установке для лучевой терапии злокачественных опухолей головного мозга выполнили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского за последние два года, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

"В НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского департамента здравоохранения Москвы провели около 1,7 тысяч операций с помощью высокотехнологичной радиотерапевтической нейрохирургической установки "гамма-нож" и выработали собственные методики проведения операций, позволяющие снизить лучевую нагрузку на организм пациента", — говорится в сообщении.

Первая операция на установке "гамма-нож" в институте имени Склифосовского была проведена в апреле 2016 года. За два года специалисты центра радиохирургии института запатентовали собственные разработки, позволяющие повысить эффективность лечения на "гамма-ноже", снизив вероятность возникновения лучевых реакций у пациента.

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун отметил, что операции с использованием самого современного оборудования становятся все более доступными для москвичей. "В ближайшее время количество такого оборудования в московских стационарах будет увеличено", — добавил он.

Операции выполняются в центре радиохирургии института имени Склифосовского специализированной бригадой, состоящей из нейрохирурга, радиолога и медицинского физика. Операция длится от 20 минут до 4 часов, может выполняться в амбулаторных условиях, хорошо переносится пациентом и не требует госпитализации в стационар, поскольку при использовании "гамма-ножа" вместо скальпеля на пораженные участки мозга воздействуют радиоактивные гамма-лучи, которые с помощью тонкой компьютерной настройки направляются точно на опухоль и разрушают ДНК больных клеток, не задевая при этом здоровые ткани.