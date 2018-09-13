Эксперт оценил намерение S7 конкурировать с Маском в создании ракет

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Переход на работу в S7 Space конструктора ракетной техники Игоря Радугина свидетельствует о серьезных намерениях компании и о реальной возможности создать в России многоразовую ракету в скором времени, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Ранее Радугин рассказал в интервью РИА Новости, что при отсутствии бюрократических процедур, характерных для работы по госконтрактам, многоразовую ракету можно будет создать быстрее, чем за пять лет. Радугин на момент своего ухода из Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" занимал пост первого заместителя генконструктора – главного конструктора средств выведения. Он приступил к работе в S7 10 сентября.

"Это свидетельствует о серьезности намерений S7 в создании такой инновационной многоразовой ракеты, чтобы бросить вызов Илону Маску … Мы именно с ним конкурируем", — сказал Ионин.

По его словам, стратегия S7 должна быть выгодны государству, "потому что она позволит привлечь частную инициативу, и частные инвестиции в развитие отрасли, в чем, как мы все понимаем, отрасль очень нуждается". Но, с точки зрения эксперта, государству следует поддержать инициативу S7.

"Эта поддержка не должна носить денежной формы. Это было бы контрпродуктивно. Поддержка должна выразиться в принятии мер по возобновлению запусков Морского и наземного стартов, предоставлении S7 доступа к необходимым технологиям и производственно-испытательной базе, необходимых S7 для этих инновационных многоразовых ракет и поддержать инициативы S7, которые связаны с созданием эффективной транспортной системы для дальнего космоса, основанной на использовании многоразовых ядерных буксиров", — отметил Ионин.