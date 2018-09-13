Радугин надеется, что за ним в S7 придут еще инженеры из РКК "Энергия"

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Перешедший из ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" в S7 Space конструктор средств выведения Игорь Радугин рассказал в интервью РИА Новости, что рассчитывает, что вслед за ним в S7 перейдут несколько его наиболее опытных коллег.

"Я пришел один, но рассчитываю, что за мной придет несколько наиболее компетентных специалистов, с которыми мы работали вместе", — сказал он.

Радугин перешел из РКК "Энергия" в S7 Space и приступил к работе 10 сентября. В корпорации он был первым заместителем генконструктора – главным конструктором средств выведения. В 2013 году в журнале РКК "Энергия" "Космическая техника и технология" он опубликовал статью о проекте экономически эффективной системы средств выведения среднего и тяжелого классов для запусков элементов перспективной пилотируемой транспортной системы с космодрома Восточный. В последующем многое из этого предложения нашло продолжение в ракете "Союз-5".

Новая ракета среднего класса создается в России в рамках опытно-конструкторской работы "Феникс", на которую в Федеральной космической программе на 2016-2025 годы заложено 30 миллиардов рублей. В то же время недавно "Роскосмос" подписал с "Энергией" контракт на разработку "Союза-5", согласно которому создание новой ракеты обойдется в 61 миллиард 198 миллионов 300 тысяч рублей.

В S7 Space Радугин будет вести разработку перспективной многоцелевой ракеты-носителя среднего класса и различных вариантов ее применения, в том числе, для запусков с плавучего космодрома "Морской старт", а также ракеты с многоразовым возвращаемым блоком первой ступени.

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