"Витязь-Д" может опуститься ниже границы Марианской впадины, заявили в ФПИ

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Глубоководный автономный аппарат для исследования Марианской впадины, создающийся по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ), опустится в неисследованное "пятно Челленджера", которое может быть глубже ранее известной границы впадины, рассказал в интервью РИА Новости руководитель проектной группы ФПИ Виктор Литвиненко.
"Мы впервые представляем всеобщему вниманию проект "Витязь-Д" — создание аппарата для покорения больших глубин. Возможность максимального погружения закладывается на 12 тысяч метров. Мы понимаем, что официальная глубина Марианской впадины несколько меньше, но там есть неисследованные области. Например, "пятно Челленджера", в которое пока никто не погружался и какова там глубина, точно не известно", — сказал Литвиненко.
По его словам, впервые в истории будет детально исследовано дно Марианского желоба. "Хотим исследовать территорию вокруг места спуска аппарата в радиусе 150 километров. Не исключаем новые открытия", — заявил Литвиненко.